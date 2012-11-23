〔路透基点〕中国华润电力考虑寻求银团贷款--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港11月23日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,华润电力控股有限公司正考虑寻求银团贷款.
据消息人士透露,一家中资银行可能会参与此贷款案.
消息人士还称,一旦华润雪花啤酒公司的一宗协议完成,是次贷款案应该就会浮出水面.
华润雪花啤酒正在市场寻求一笔三年期贷款,规模至少1.5亿美元.消息人士称,是次贷款可能是俱乐部贷款,综合收益不到200个基点.[ID:nSB2053571]
9月,华润(控股)的2亿美元三年期定期贷款案书面签署.综合收益为180个基点,贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码165个基点.[ID:nSB1786182]
此外,华润创业也在5月签署51.65亿港元(约合6.66亿美元)自行安排的俱乐部贷款.(完)
--编译 许娜;审校 张明钧
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。