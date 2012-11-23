〔路透基点〕中国华润电力考虑寻求银团贷款--RLPC

路透香港11月23日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,华润电力控股有限公司正考虑寻求银团贷款.

据消息人士透露,一家中资银行可能会参与此贷款案.

消息人士还称,一旦华润雪花啤酒公司的一宗协议完成,是次贷款案应该就会浮出水面.

华润雪花啤酒正在市场寻求一笔三年期贷款,规模至少1.5亿美元.消息人士称,是次贷款可能是俱乐部贷款,综合收益不到200个基点.[ID:nSB2053571]

9月,华润(控股)的2亿美元三年期定期贷款案书面签署.综合收益为180个基点,贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码165个基点.[ID:nSB1786182]

此外,华润创业也在5月签署51.65亿港元(约合6.66亿美元)自行安排的俱乐部贷款.(完)