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货币新闻 | 2012年 11月 23日 星期五 16:03 BJT

〔法国数据〕11月企业景气指数升至88,高于路透预估的86

路透11月23日电---法国国家统计局周五公布,法国11月企业景气指数升至88,10月为85.路透对11月数据的调查预估为86.(完)

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