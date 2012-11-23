〔美国个股〕沃尔玛印度合资企业CFO被停职,接受贿赂调查

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透孟买11月23日电---沃尔玛(WMT.N)的印度合资企业首席财务官（CFO）和其他雇员被停职，因涉嫌违反美国反贿赂法，此举或影响印度向外资开放本土超市行业的步伐。
沃尔玛上周称，开始对巴西、中国和印度的分支机构展开内部调查，此前在墨西哥爆出“行贿门”。
“停职是展开此类调查后的全球惯例。如果被调查人仍在任，我们无法进行公正的调查。我们不能忘记的是，除非被证明有罪，否则他们就是清白的，”沃尔玛印度业务的一名不愿具名的负责人表示。
该合资企业一名发言人确认上述人员被停职，并表示该公司“承诺进行完全和彻底的调查”。该合资企业的印度合作方是Bharti Enterprises。
印度当局也在调查沃尔玛向Bharti Enterprises下属的一家印度企业投资1亿美元是否违反外汇规定。
印度反对党反对允许沃尔玛等全球巨头进入该国零售业，称此举会导致大量小企业关门。（完）
--编译：李富强 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。