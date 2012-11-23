〔美国个股〕沃尔玛印度合资企业CFO被停职,接受贿赂调查

(本文由路透中文网编译提供)

路透孟买11月23日电---沃尔玛(WMT.N)的印度合资企业首席财务官（CFO）和其他雇员被停职，因涉嫌违反美国反贿赂法，此举或影响印度向外资开放本土超市行业的步伐。

沃尔玛上周称，开始对巴西、中国和印度的分支机构展开内部调查，此前在墨西哥爆出“行贿门”。

“停职是展开此类调查后的全球惯例。如果被调查人仍在任，我们无法进行公正的调查。我们不能忘记的是，除非被证明有罪，否则他们就是清白的，”沃尔玛印度业务的一名不愿具名的负责人表示。

该合资企业一名发言人确认上述人员被停职，并表示该公司“承诺进行完全和彻底的调查”。该合资企业的印度合作方是Bharti Enterprises。

印度当局也在调查沃尔玛向Bharti Enterprises下属的一家印度企业投资1亿美元是否违反外汇规定。

印度反对党反对允许沃尔玛等全球巨头进入该国零售业，称此举会导致大量小企业关门。（完）