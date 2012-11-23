叙利亚反抗力量攻占东部一军事基地

欧洲已公布经济指标--2017/3/3
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
(本文由路透中文网编译提供)
路透安曼11月22日电---叙利亚反抗力量周四攻占了政府军位于东部石油省份的一个军事基地，进一步削弱总统阿萨德对这个具有战略意义地区的控制。
反抗力量攻占的是政府军的一个炮兵基地，该基地位于坐落在幼发拉底河（Euphrates river）沿岸Mayadeen镇的郊区，附近有几个叙利亚的大油田。本周，反抗力量还相继攻占了位于北部和中部地区的一些军事设施。
近期的各种反抗活动显示，以逊尼派穆斯林为主的反抗武装的能力在日益增强，但他们取得进展后通常后尽快撤退，以免遭到政府军的空袭。
当地军事革命委员会官员Abu Laila对路透称，“Mayadeen军事基地是在上午8:30（0630 GMT）被攻克的。”他还称，在攻打该基地的行动中，有44名反抗力量战士丧生。
“从伊拉克边境及幼发拉底河沿岸至Deir al-Zor市的整个乡下地区，目前都在反抗力量的控制之下，”他说道。
另一位与反抗力量有联系的反对派消息人士证实，该基地已被反抗力量攻占。
叙利亚对非官方媒体的限制导致反对派的消息无法获得独立证实。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透新加坡3月3日 - 亚洲含硫500ppm柴油现货价差走坚至较新加坡 报价每桶升水0.15美元，为11月30日以来最强，因一些炼厂注重于生产更 清洁的燃料而导致供给收缩。 即将到来的北亚炼厂维护季也限制产出。 中石化将在2016-2020年间升级四座炼化基地，以生产更高质量的燃 料，从而减轻污染。 升级后，四座基地(上海、南京、镇海、茂名)的总炼化产能将达到每 日260万桶。 该公司还计划从3月20日起，关闭旗下茂名炼厂日产6万桶的原油蒸馏 装置逾40天，进行例行维护。 PJK International的数据显示，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区 截至3月2日的一周，柴油库存下降2.9%至288万吨。 此前美国的馏分油库存也于上周下降，美国能源资料协会(EIA)数据 显示上周包括柴油和取暖油在内的美国馏分油库存下降92.5万桶。 德国，上个月新车销售出现10月来的首次下降，柴油车型受到打击最 大。 新加坡现货市场上有五笔柴油交易达成
路透新加坡3月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从10周低点小幅反弹 ，但目前每吨69.85美元的水平仍然比2月14日创下的13个月高位低出近40 %。 交易商称汽油和液化石油气(LPG)价格的下降损及石脑油。 在一些亚洲的石脑油裂解装置中，LPG可替代5-20%的石脑油。 “买家也预计有更多的船货从西方运来，”一位在新加坡的交易商称 。 交易商们最初曾预计亚洲会接获约100万吨的西方石脑油，但数量可 能会高于110万吨。 “人气糟糕。大家都在失去信心，但市场基本面还不坏，”另一位交 易商称。 汽油裂解价差从近五个月低点反弹，来到两日高位每桶7.63美元，但 市场转至正价差结构，因美国的库存高企。 尽管新加坡、美国和欧洲的汽油库存下降，就像最新的周度数据显示 的那样，但美国库存仍处在历史高位附近。 WoodMackenzie分析师预计，美国的汽油需求料在明年达到峰值。 新加坡现货市场有四笔汽油交易达成，没有石脑油交易。(