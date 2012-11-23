《中国新债》北京农商行计划发行至多51亿元次级债,期限10年--消息

* 北京农商行拟至多发行51亿元次级债--消息

* 或于12月发行,该期次级债期限为10年期--消息

* 中金公司和一创摩根为联席主承销商--消息

路透北京11月23日电---在中国银行业即将实施新的资本监管标准之前,各商业银行加快了发行次级债的步伐.消息人士周五对路透表示,北京农村商业银行将于12月发行至多51亿元人民币的次级债.

了解情况的消息人士称,北京农商行本次发行的次级债期限为10年,第5年末附有发行人赎回权.经联合资信评估有限公司综合评定,发行人的主体评级为AA+级,本期债券的评级为AA级.

本次债券所募资金将用于充实附属资本,提高资本充足率.由中金和一创摩根联合主承销.

中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)和宁波银行,已分别于周二和周四在银行间债市簿记建档发行合计约430亿元的固息次级债.此外,中国银行(3988.HK)(601988.SS)将于下周二(27日)起簿记建档发行230亿元固息次级债,期限分为10年和15年.

此前本地媒体--第一财经日报报导,定于明年起实施的商业银行资本管理办法(试行)对次级债工具提出了更严格的要求,迫使部分商业银行在年底密集赶场发行.据初步统计,在年底前剩余的七周里,银行或将通过发行次级债融资约1,500亿元,远超前10个月600亿元的发行总量.

新版中国"商业银行资本管理办法(试行)"此前几经修改,终于通过国务院审议,并定于2013年1月1日开始实施.[ID:nSB1591556]

中国银监会副主席王兆星此前表示,中国银行业新的资本监管标准在有关风险系数的安排方面,充分考虑了银行业自身对实体经济需要的支持,将不会削弱和影响对实体经济的支持.(完)