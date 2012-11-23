〔企业并购〕黑石和新希望集团进入澳洲Inghams最后竞购名单--消息

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港/墨尔本11月23日电---知悉情况的消息人士告诉路透,美国私募股权公司黑石集团(百仕通)(BX.N)和中国新希望集团进入到对澳洲最大禽肉生产企业Inghams Enterprises的最后一轮竞标,该交易价值最高可达14亿澳元(15亿美元).
消息人士称,第二轮竞标定于12月中旬进行,该交易或将成为今年亚洲最大的私募股权收购案.
消息人士表示,包括香港骏麒投资、贝恩资本和KKR & Co(KKR.N)在内的其他几家私募股权基金最初有意参加拍卖,但并未提交初步报价.
消息人士称,泰国C.P. Foods (CPF.BK)也进行了初步竞标,但现在表示对私人所有的Inghams不再感兴趣.
"Inghams正与财务顾问Investec一道支应出售进程,对所有选项进行评估.我们现阶段不会披露有关竞购方的细节,"Inghams发言人在电子邮件中称.
黑石集团外部发言人表示该公司拒绝置评.新希望集团发言人尚不能立即联系到.(完)
--编译 王兴亚;审校 石冠兰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。