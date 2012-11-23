〔中国企业〕小米盒子上市时间因广电总局调查而推迟--报导

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海11月23日电---新浪科技周五报导称，小米公司推迟旗下电视机顶盒产品“小米盒子”的上市时间，因中国广电总局已开始调查这款产品。
小米上周称，该公司计划推出“小米盒子”。用户通过小米盒子不仅可以在线观看视频内容，还可使用游戏、音乐及其他应用。
新浪科技称，广电总局正在调查小米，原因是该公司没有通过电视机顶盒提供内容的牌照。
对于小米这家新兴科技企业而言，广电总局的调查给其带来一大挫折。
小米盒子官方微博发布公告称，小米盒子因系统维护，从11月23日起暂停所有视频内容服务。
小米发言人拒绝对此置评。记者未联系到广电总局官员就此发表评论。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。