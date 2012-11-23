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亚洲 | 2012年 11月 23日 星期五 14:48 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货跌向110美元,欧洲数据不佳且加沙地带停火

路透新加坡11月23日电---布兰特原油周五跌向每桶110美元,因欧洲的疲软经济数据引发对于全球需求的忧虑,且加沙地带停火缓解了供应疑虑.

欧洲前景黯淡,周四公布的调查显示欧元区有可能录得2009年初以来最差单季表现,这或许意味着石油需求的减少.

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