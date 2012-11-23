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亚洲 | 2012年 11月 23日 星期五 14:53 BJT

〔亚洲汇市〕日圆在连日下滑后反弹微升,有关希腊的憧憬则提振欧元

* 日圆兑欧元与兑美元均从七个月低点小升

* 对最终达成希腊援助协议的乐观憧憬扶助欧元

路透新加坡11月23日电---日圆兑美元周五略微走高,在过去两周大跌后暂获喘息.过去两周市场预期日本央行会进一步大举放宽货币,令日圆受到重压.

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