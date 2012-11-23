〔中国股市〕沪综指小幅收升,保险股反弹助大盘止跌企稳

欧洲已公布经济指标--2017/3/3
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透上海11月23日电---中国股市沪综指周五小幅收升.分析师指出,虽然盘中观望气氛仍较浓,但保险股,酿酒股等板块的反弹,带动大盘止跌企稳,但交投仍维持低位.
沪综指.SSEC收报2,027.384点,涨11.773点,或0.58%,本周累计上涨0.63%,终结此前两周跌势.上海A股今日成交382亿元人民币,上日为337亿元.
申银万国资深分析师钱启敏指出,"盘中乱哄哄的,保险和酿酒股在涨,..总体上看,资金还在流出,说明大盘仍较疲弱."
保险股中,中国太保(601601.SS)收升2.7%;酿酒股中除今日复牌的酒鬼酒(000799.SZ)牢牢封住跌停外,此前受"塑化剂"风波拖累的其余白酒股则有所反弹,黄酒及葡萄酒公司或会因白酒危机而受益,今日涨幅更明显,张裕A(000869.SZ)收升3.88%.
沪深300指数.CSI300收盘涨0.69%,报2,192.676点.沪深300指数12月合约CIFZ2尾盘报2,197.2点,涨0.66%,成交量为607,777手.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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中国融资融券 [.SSCN]
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透新加坡3月3日 - 亚洲含硫500ppm柴油现货价差走坚至较新加坡 报价每桶升水0.15美元，为11月30日以来最强，因一些炼厂注重于生产更 清洁的燃料而导致供给收缩。 即将到来的北亚炼厂维护季也限制产出。 中石化将在2016-2020年间升级四座炼化基地，以生产更高质量的燃 料，从而减轻污染。 升级后，四座基地(上海、南京、镇海、茂名)的总炼化产能将达到每 日260万桶。 该公司还计划从3月20日起，关闭旗下茂名炼厂日产6万桶的原油蒸馏 装置逾40天，进行例行维护。 PJK International的数据显示，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区 截至3月2日的一周，柴油库存下降2.9%至288万吨。 此前美国的馏分油库存也于上周下降，美国能源资料协会(EIA)数据 显示上周包括柴油和取暖油在内的美国馏分油库存下降92.5万桶。 德国，上个月新车销售出现10月来的首次下降，柴油车型受到打击最 大。 新加坡现货市场上有五笔柴油交易达成
路透新加坡3月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从10周低点小幅反弹 ，但目前每吨69.85美元的水平仍然比2月14日创下的13个月高位低出近40 %。 交易商称汽油和液化石油气(LPG)价格的下降损及石脑油。 在一些亚洲的石脑油裂解装置中，LPG可替代5-20%的石脑油。 “买家也预计有更多的船货从西方运来，”一位在新加坡的交易商称 。 交易商们最初曾预计亚洲会接获约100万吨的西方石脑油，但数量可 能会高于110万吨。 “人气糟糕。大家都在失去信心，但市场基本面还不坏，”另一位交 易商称。 汽油裂解价差从近五个月低点反弹，来到两日高位每桶7.63美元，但 市场转至正价差结构，因美国的库存高企。 尽管新加坡、美国和欧洲的汽油库存下降，就像最新的周度数据显示 的那样，但美国库存仍处在历史高位附近。 WoodMackenzie分析师预计，美国的汽油需求料在明年达到峰值。 新加坡现货市场有四笔汽油交易达成，没有石脑油交易。(