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货币新闻 | 2012年 11月 23日 星期五 15:13 BJT

〔中国股市〕沪综指小幅收升,保险股反弹助大盘止跌企稳

路透上海11月23日电---中国股市沪综指周五小幅收升.分析师指出,虽然盘中观望气氛仍较浓,但保险股,酿酒股等板块的反弹,带动大盘止跌企稳,但交投仍维持低位.

沪综指.SSEC收报2,027.384点,涨11.773点,或0.58%,本周累计上涨0.63%,终结此前两周跌势.上海A股今日成交382亿元人民币,上日为337亿元.

申银万国资深分析师钱启敏指出,"盘中乱哄哄的,保险和酿酒股在涨,..总体上看,资金还在流出,说明大盘仍较疲弱."

保险股中,中国太保(601601.SS)收升2.7%;酿酒股中除今日复牌的酒鬼酒(000799.SZ)牢牢封住跌停外,此前受"塑化剂"风波拖累的其余白酒股则有所反弹,黄酒及葡萄酒公司或会因白酒危机而受益,今日涨幅更明显,张裕A(000869.SZ)收升3.88%.

沪深300指数.CSI300收盘涨0.69%,报2,192.676点.沪深300指数12月合约CIFZ2尾盘报2,197.2点,涨0.66%,成交量为607,777手.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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