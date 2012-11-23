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货币新闻 | 2012年 11月 23日 星期五 15:49 BJT

〔欧洲金融〕国际贷款人更加接近就希腊债务可行性达成协议--消息

路透雅典11月23日电---希腊政府一名高官周五表示,国际贷款人已就进一步削减希腊债务的新举措达成共识,但仍需填补100亿欧元(约合129亿美元)的缺口,才能获得国际货币基金组织(IMF)的批准.

"IMF已经接受,希腊债务与GDP之比处在124%将是可行的."该官员向路透称.

"欧元区已同意将希腊债务/GDP之比在2020年降至130%的措施,因此还有相当于GDP 5-6%的缺口没覆盖到--大约是100亿欧元,"他补充道.(完)

--编译 许娜;审校 隋芬

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