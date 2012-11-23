〔日本个股〕索尼在消费电子业颓势中比Panasonic面临更大风险--惠誉

路透东京11月23日电---信用评级机构惠誉周五表示,日本Panasonic(6752.T)比同行索尼(6758.T)更有希望在日本消费电子业的颓势中幸存下来,因为前者的洗衣机及冰箱等电器业务虽然没有太多魅力,但却表现稳定.

惠誉周四将Panasonic评级下调两个级距至BB,把索尼评级调降三个级距至BB-,这是两家公司评级首次被三大评级机构之一置入垃圾级别.

穆迪和标普将两家公司的评级都设在同一级别,略高于垃圾级.穆迪最近一次调降Panasonic评级是在周二.

Panasonic的"优势在于,其相对稳定的消费电器业务仍在产生利润."惠誉亚太地区主管Matt Jamieson在周五电话会议中解释降级行为时称.

但他补充道,索尼的"多数电子业务处于亏损,该公司似乎难以支应."

索尼和Panasonic选择了不同的复苏途径.

作为Viera电视机的制造商,Panasonic试图扩大电器、太阳能板、锂电池和汽车零部件业务.虽然电器业务仅占该公司营收的约6%,但却创造出逾6%的利润率,在营业获利中比重颇大.

而曾经发明了随身听(Walkman)的索尼,正在双倍押注消费电子业务,力求在移动设备市场从三星和苹果手中抢回失地,同时也在重振数码相机和游戏业务.