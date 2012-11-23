〔中国证券〕上证所明年初将推债券和黄金ETF,筹备商品和外汇ETF--官员

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海11月23日电---中国上海证交所基金与衍生品部总监刘逖周五表示,市场关注的创新产品--债券ETF(交易所上市基金)和黄金ETF有望明年初上市,明年该所还将对一些创新ETF产品,如商品和外汇ETF做好准备工作.
他在一小型媒体会上指出,明年上证所还将重点做好房地产信托基金(REITs)的准备,扩大个股期权的模拟交易范围,以及筹划建立机构间衍生品市场和基金产品销售转让平台.
"我们准备用一年时间,将(基金)大类品种补齐,随后再逐渐将市场做大."他指出,目前交易所基金市场产品较单一,除了单市场股票型ETF外,今年新推了首批跨市场ETF--沪深300ETF.
汇添富基金公司与上海证交所等合作,近期将发行国内首只场内T+0货币基金--汇添富收益快线货币基金[ID:nSB2089083].刘逖表示,明年上证所还将筹划推出货币基金ETF.
他说,目前上证所正在准备的外汇ETF包括美元和澳元两个品种,而商品类ETF将涵盖农产品、金属、原油等品种.
此前,有国内媒体报导,国泰基金和博时基金正筹备国内首批国债ETF创新产品,而国泰基金,华安基金易方达基金等亦在准备黄金ETF产品.(完)
--发稿 林琦; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。