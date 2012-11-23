〔路透基点〕联相光电14亿台币三年期再融资案启动--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港11月22日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导称,委托主办行和额度分配行台湾银行已启动对联相光电(NexPowerTechnology Corp)的14亿台币(4,800万美元)的三年期再融资案.
该项定期贷款以厂房和设备为担保,母公司联华电子(United Microelectronics Corp)是担保人,利率为较一级商票利率加码60个基点,税前利率底限设定在1.8%.
银行可分四档参贷:
委托主办行承贷3.5亿台币或以上的,综合收益为71.1个基点,有30个基点的先付费用.
委托主办行承贷2.5-3.49亿台币的,综合收益为67.4个基点,有20个基点的先付费用.
共同主办行承贷2-2.49亿台币的,综合收益为64.4个基点,有12个基点的先付费用.
参贷行承贷1-1.99亿台币的,综合收益为63个基点,有8个基点的先付费用.
该项贷款有两年的延期选项,承诺费为15个基点.
贷款将按三个半年期不等额偿还,前两期各偿还20%,第三期偿还60%,贷款的平均期限为2.7年.如果选择延期提款,最后一期还款将分割成五个半年度等额还款.
财务条款包括,贷款存续期内最低流动比率为1,存续期内最高债务比率为1.2倍,从2014年起最低债务偿付比率为1.
回复的期限截止到12月14日.
所筹资金将用于偿还2009年2月获得的60亿台币六年期定期贷款.该项贷款支付的包含所有费用在内的最高价码为67.06个基点,较90天一级商票利率加码60个基点.(完)
--编译 王洋; 审校 高琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。