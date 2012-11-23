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亚洲 | 2012年 11月 23日 星期五 15:40 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元因干预忧虑收盘几近持平,韩债价格下滑

路透首尔11月23日电---韩国韩元兑美元KRW=周五收盘几无变动,市场对于当地外汇当局进一步干预的担忧,以及当局为遏制韩元涨势可能加强监管的风险,令韩元承压. 韩元兑美元KRW=KFTC本地收盘报1,086.1,周四当地收盘报1,085.9.

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