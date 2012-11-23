〔中国票据市场〕本周转贴利率小幅走升,月初因素主导市场交投较活跃

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海11月23日电---中国票据市场转贴利率本周小幅走升,月末临近,部分信贷规模较紧的机构有出票压力,不过亦有一些规模不紧张的机构收票,市场交投比较活跃.
交易员表示,下周为本月最后一周,预计周初仍会有机构抓紧出票,转贴利率或还有小涨空间,但后半周随着规模调整基本到位,料市场利率将趋稳.
"略上涨吧,也不太明显,出票的有,不过收票的也不少,"上海一银行交易员称.
他指出,距年底仅一月有余,在目前资金面仍较为宽松情况下,很多机构已开始为明年的业务提前做准备,期限在六个月左右的长票因此更受关注.
银行间资金市场周五隔夜及七天期回购加权利率CNREPO=CFXS下行,因资金面仍维持偏宽松状态,其中七天品种加权利率大跌约40个基点(bp)引人关注.[CN/CN]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 5.1312/4.9109 5.2502/5.0195 5.7432/5.4547
上周五 5.0635/4.8370 5.2155/4.9838 5.7240/5.4400
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变动 +6.77bp/+7.39bp +3.47bp/+3.57bp +1.92bp/+1.47bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.
**逆回购报价亦小幅走高**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.5074%,较上周五的4.4857%小涨.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
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周五 2.8940/2.8220 2.9200/2.8580
上周五 2.9430/2.8890 2.9600/2.8920
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 边竞; 审校 黄凯
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。