〔中国票据市场〕本周转贴利率小幅走升,月初因素主导市场交投较活跃

路透上海11月23日电---中国票据市场转贴利率本周小幅走升,月末临近,部分信贷规模较紧的机构有出票压力,不过亦有一些规模不紧张的机构收票,市场交投比较活跃.

交易员表示,下周为本月最后一周,预计周初仍会有机构抓紧出票,转贴利率或还有小涨空间,但后半周随着规模调整基本到位,料市场利率将趋稳.

"略上涨吧,也不太明显,出票的有,不过收票的也不少,"上海一银行交易员称.

他指出,距年底仅一月有余,在目前资金面仍较为宽松情况下,很多机构已开始为明年的业务提前做准备,期限在六个月左右的长票因此更受关注.

银行间资金市场周五隔夜及七天期回购加权利率CNREPO=CFXS下行,因资金面仍维持偏宽松状态,其中七天品种加权利率大跌约40个基点(bp)引人关注.[CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 5.1312/4.9109 5.2502/5.0195 5.7432/5.4547

上周五 5.0635/4.8370 5.2155/4.9838 5.7240/5.4400

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变动 +6.77bp/+7.39bp +3.47bp/+3.57bp +1.92bp/+1.47bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价亦小幅走高**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.5074%,较上周五的4.4857%小涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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周五 2.8940/2.8220 2.9200/2.8580

上周五 2.9430/2.8890 2.9600/2.8920

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 边竞; 审校 黄凯

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