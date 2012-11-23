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货币新闻 | 2012年 11月 23日 星期五 16:12 BJT

〔瑞郎汇率〕瑞士央行理事祖布鲁克称,欧元区危机缓解后瑞郎将走弱

路透苏黎世11月23日电---瑞士央行理事祖布鲁克周五表示,当欧元区不确定性因素缓解后,瑞郎兑主要货币将走弱.

"我们相信,当欧元区的不确定性减弱之后,瑞郎将下滑至更为合理的水准,"他在接受瑞士RSI专访时表示.(完)

--编译 李春喜;审校 蔡美珍

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