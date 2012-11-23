〔金属期市〕伦铜企稳并有望连续第二周收高,受助于中美制造业数据

路透新加坡11月23日电---伦铜周五持稳,有望连续第二周收高,因此前公布的数据引燃中美经济终于出现好转的希望.但美国感恩节假期令成交清淡.

周四的企业调查显示,中美制造业上月恢复增长,为全球经济带来较好消息,但欧元区经济可能遭遇2009年初以来最低迷时期.

最新的采购经理人指数(PMI)报告显示,美国制造业以五个月来最快步伐增长,而中国制造业为13个月来首次扩张.