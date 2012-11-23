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亚洲 | 2012年 11月 23日 星期五 15:55 BJT

〔新兴汇市〕韩元持平,本周与多数亚洲货币一并上涨

路透新加坡11月23日电---韩元周五持平,虽然韩国方面反复对韩元大幅升值发出警告.本周韩元与多数亚洲货币一并上涨,因美国和中国经济前景改善,同时希腊救助协议也有望达成.

亚洲新兴货币日内小幅上涨,但交投清淡,因日本和美国方面适逢假日.

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