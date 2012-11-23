〔中国债市〕利率互换稳中小降,经济回升前景欠明朗

路透上海11月23日电---中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周五止升趋稳,短端并因七天回购利率明显下探而略有下行.交易员认为,中国经济企稳后,机构对未来回升前景预期尚不明朗,若未来资金面不发生大的变化,IRS短期或仍以震荡行情为主.

周四IRS市场普涨,因当日公布的汇丰11月制造业PMI初值跳升至50.4,创逾一年高点,并重返荣枯线上方.

华南一银行交易员称,今日IRS总体止升趋稳.其中资金市场七天回购利率的走低,并致短端有所下行.至于后市,因经济复苏前景尚不明朗,IRS"还是震荡为主的行情."

银行间资金市场周五隔夜及七天期回购加权利率CNREPO=CFXS均下行,因资金面仍维持偏宽松状态,其中七天品种加权利率大跌约40个基点(bp)引人关注.[ID:nSB2113233][CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

周五 3.3760/3.4760 3.2692/3.3608 3.3933/3.4917 3.5183/3.6150 3.5060/3.8060

周四 3.3775/3.4900 3.2820/3.3790 3.3980/3.4960 3.5100/3.6100 3.4625/3.7850

------------------------------------------------------------------------------------

变动 -0.0015/-0.0140 -0.0128/-0.0182 -0.0047/-0.0043 +0.0083/+0.0050 +0.0435/+0.0210

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年10月人民币IRS成交的名义本金总额为2,534.87亿元,较9月的2,784.60亿元续降近一成.(完)