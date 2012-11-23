《汇市简讯》美元/瑞郎买单在0.9330和0.9300-10

0748GMT * 美元/瑞郎卖单在0.9380, 在0.9400-10,0.9450水准处还有大量卖单 * 欧元/瑞郎买单在1.2040至1.2030,卖单在1.2070上方 * 澳元/美元在1.0370、1.0340到1.0325都分布有较多买单 * 1.0425-40挂有卖单,停损单在1.0450以上. * 今日有包括行权价在1.04左右的期权于纽约时段到期(完) --编译 洪曦; 审校 高琦 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=