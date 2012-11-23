〔全球金市〕金价走高,希腊债务协议进展消息支撑欧元

路透新加坡11月23日电---金价周五升高,有望录得三周来第二次周线上扬;希腊金援谈判取得进展的新闻令欧元受支撑,而对于美国财政问题上的忧虑则为激励金价.

希腊政府一名高官周五表示,国际贷款人已就进一步削减希腊债务的新举措达成共识,但仍需填补100亿欧元(约合129亿美元)的缺口,才能获得国际货币基金组织(IMF)的批准.[ID:nSB2113411]