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亚洲 | 2012年 11月 23日 星期五 17:10 BJT

〔路透基点〕华邦电子三年期定期贷款规模增至50亿台币--RLPC

路透香港11月23日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导称,对华邦电子(Winbond Electronics Corp.)的三年期定期贷款规模从之前的35亿台币增至50亿台币(1.72亿美元).

委托主办行和额度分配行中国信托商业银行、星展银行和台新国际商业银行将各提供8亿台币.第一商业银行承贷6.5亿.中国信托商业银行为贷款管理行,台新国际商业银行为担保品控管行,第一商业银行为文件准备行.

中华开发工业银行承贷5亿台币,担任主办行.

彰化商业银行承贷4亿台币,担任经理行,其它三家经理行分别为安泰商业银行、玉山商业银行和台湾大众银行,分别承贷3亿台币.

上海商业储蓄银行以参贷行身份加入,承贷1.5亿台币.

如此前报导,该项贷款由土地、工厂和设备担保.

贷款利率为90天期初级市场商业本票利率加码,并与借款人税后净利润率挂钩:若税后净利润率为15%或以上,利率为加码60个基点;若利润率为10-14.9%,利率为加码70个基点;若利润率为0-9.9%,利率为加码75个基点;若利润率不足0%,利率为加码95个基点.初始利率为加码95个基点,以此为基础主办行将获得包含所有费用的价码102.2个基点,其中含18个基点的费用,而经理行获得包含所有费用的价码99.8个基点,其中含12个基点的费用.(完)

--编译 王洋; 审校 艾茂林

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