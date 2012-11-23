〔路透基点〕华邦电子三年期定期贷款规模增至50亿台币--RLPC

贷款利率为90天期初级市场商业本票利率加码,并与借款人税后净利润率挂钩:若税后净利润率为15%或以上,利率为加码60个基点;若利润率为10-14.9%,利率为加码70个基点;若利润率为0-9.9%,利率为加码75个基点;若利润率不足0%,利率为加码95个基点.初始利率为加码95个基点,以此为基础主办行将获得包含所有费用的价码102.2个基点,其中含18个基点的费用,而经理行获得包含所有费用的价码99.8个基点,其中含12个基点的费用.(完)