〔路透基点〕华邦电子三年期定期贷款规模增至50亿台币--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港11月23日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导称,对华邦电子(Winbond Electronics Corp.)的三年期定期贷款规模从之前的35亿台币增至50亿台币(1.72亿美元).
委托主办行和额度分配行中国信托商业银行、星展银行和台新国际商业银行将各提供8亿台币.第一商业银行承贷6.5亿.中国信托商业银行为贷款管理行,台新国际商业银行为担保品控管行,第一商业银行为文件准备行.
中华开发工业银行承贷5亿台币,担任主办行.
彰化商业银行承贷4亿台币,担任经理行,其它三家经理行分别为安泰商业银行、玉山商业银行和台湾大众银行,分别承贷3亿台币.
上海商业储蓄银行以参贷行身份加入,承贷1.5亿台币.
如此前报导,该项贷款由土地、工厂和设备担保.
贷款利率为90天期初级市场商业本票利率加码,并与借款人税后净利润率挂钩:若税后净利润率为15%或以上,利率为加码60个基点;若利润率为10-14.9%,利率为加码70个基点;若利润率为0-9.9%,利率为加码75个基点;若利润率不足0%,利率为加码95个基点.初始利率为加码95个基点,以此为基础主办行将获得包含所有费用的价码102.2个基点,其中含18个基点的费用,而经理行获得包含所有费用的价码99.8个基点,其中含12个基点的费用.(完)
--编译 王洋; 审校 艾茂林
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。