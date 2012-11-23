〔中国汇市〕人民币微幅收高,大额购汇打开涨停但仍不敌结汇盘(更新版)

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* 人民币微幅收高,日间长时间涨停在尾盘打开

* 午盘购汇趋于活络,尾盘有较大购汇但遭结汇消化

* 内外因素令净结汇持续支撑人民币强势

路透北京11月23日电---人民币兑美元即期CNY=CFXS周五微幅收高.午盘时购汇趋于活络,尾盘更有个别银行大量购汇盘出现,但仍为结汇盘所消化.交易员认为下周若央行无动作,市场仍将以净结汇为主,人民币短期可能仍会继续触及涨停.

交易员称,购汇需求近日似有回暖迹象,市场仍在猜测中间价下一步会往哪个方向走;但近期国际欧元大涨,且国内宏观经济先行指标回暖,预计在中间价变化不大的情况下,市场还是会保持净结汇的格局.

上海一大行交易员称,尾盘时进出口银行报出较大购汇盘.从该行情况来看,近期结售汇基本可以做平,"今天购汇甚至还多一点."不过各家银行情况不一,多数银行尤其是四大行可能还是以结汇居多,因此市场整体还是以净结汇为主.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:("*"表新高)

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2285 6.2277 6.2316 6.2906 6.2918 6.2289

北京一国有大行交易员称,自10月长假结束后结汇量就明显变大,购汇则受升值预期抑制,"购汇需求我估计如果汇率到6.2元时可能会刺激出来,要不是有中间价管着,汇率可能早就推到那儿去了."

他并表示,目前没有观察到客户心态出现明显转变,而央行心态应该就是保持汇率稳定.虽然目前宏观经济支持汇率走强,但微观上外贸企业还是受不了,如果汇率升到6.2元很多企业都会很难受.

交易员并称,央行应该还在观察持续涨停的僵局,但银行经营情况应该不在其考察范围,主要考虑的应该是宏观调控的角度.

"大行有头寸上限,但永远达不到,几天的净结汇量不可能到上限.再说如果离上限近,银行可以调牌价,让客户自己减少结汇,这也是一个市场化的机制."上述北京交易员称.

东京汇市欧元兑美元EUR=周五一度触及1.2910美元高位,因希腊贷款协议重现达成希望.[FRX/CN]

以下为北京时间16:48,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3265/95 6.3280

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2269/91 6.2290

境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,530点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3815元.

针对10月底以来境内人民币兑美元交易价连续涨停状况,中国外管局称,国内外汇供求仍基本平衡,人民币预期基本稳定,跨境资本流入压力并未明显增加,而未来国内资本主动输出规模将不断扩大.[ID:nSB2109807]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 杨淑祯/黄凯

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