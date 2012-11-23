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市场报道
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2012年 11月 23日 星期五 17:09 BJT
〔标题新闻〕意大利9月经季节调整零售销售较前月增加0.1%,未经季节调整较上年同期下降1.7%
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nR1E8IQ00C]
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