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亚洲 | 2012年 11月 23日 星期五 17:44 BJT

〔标题新闻〕朝鲜(北韩)或正准备试射长程弹道导弹,时间最早可能在11月--朝日新闻

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4N09318D]

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