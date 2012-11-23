〔中国债市〕现券弱势未改短期或窄幅震荡,机构更青睐高息信用债

路透北京11月23日电--中国银行间债市周五现券弱势未改,中长期政策性金融债等表现更明显一些.市场人士表示,现券交投较清淡,短期或窄幅震荡预期中,机构更青睐中低等级信用债.

"今天现券很清淡,中长金融债都有上去一个(基)点,高等级(信用债收益率)也涨成了(当前)这个样子,"华东地区一银行交易员称.

他并称,国内经济复苏预期确定,但进程相对平稳,加之年内流动性也不会有很大问题,估值压力不大的情况下,基金等机构选择介入中低等级信用债.

上海一大型银行交易员亦表示,市场成交清淡,现券分化严重;经济虽在复苏,但也不是特别好,机构以配置的思路参与中低等级信用债,因其票息够高,可以提供足够的利率保护.

受产出和新出口订单指数跳涨推动,汇丰中国11月制造业PMI初值跳升至50.4,创逾一年高点,并重返荣枯线上方.[ID:nSB2110783]

剩余期限约4.52年的固息政金债12进出07券最新加权成交收益率CN120307=CFXS为4.0041%,上日为3.9774%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.2607 2.8359

上日 2.3211 3.2325

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9300/2.8760

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8920/2.8310

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3520/3.2790(完)

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