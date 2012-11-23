〔中国债市〕现券弱势未改短期或窄幅震荡,机构更青睐高息信用债

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京11月23日电--中国银行间债市周五现券弱势未改,中长期政策性金融债等表现更明显一些.市场人士表示,现券交投较清淡,短期或窄幅震荡预期中,机构更青睐中低等级信用债.
"今天现券很清淡,中长金融债都有上去一个(基)点,高等级(信用债收益率)也涨成了(当前)这个样子,"华东地区一银行交易员称.
他并称,国内经济复苏预期确定,但进程相对平稳,加之年内流动性也不会有很大问题,估值压力不大的情况下,基金等机构选择介入中低等级信用债.
上海一大型银行交易员亦表示,市场成交清淡,现券分化严重;经济虽在复苏,但也不是特别好,机构以配置的思路参与中低等级信用债,因其票息够高,可以提供足够的利率保护.
受产出和新出口订单指数跳涨推动,汇丰中国11月制造业PMI初值跳升至50.4,创逾一年高点,并重返荣枯线上方.[ID:nSB2110783]
剩余期限约4.52年的固息政金债12进出07券最新加权成交收益率CN120307=CFXS为4.0041%,上日为3.9774%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 2.2607 2.8359
上日 2.3211 3.2325
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9300/2.8760
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8920/2.8310
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3520/3.2790(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。