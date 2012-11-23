〔离岸人民币〕中国建设银行首次在伦敦发行人民币债券,规模10亿元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京11月23日电---以资产计中国第二大银行--中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)周五称,该行在伦敦首次成功发行了10亿元离岸人民币债券,期限三年,发行票息率3.2%.
这是中资金融机构在伦敦市场上发行的首支离岸人民币债券.此前只有汇丰银行在伦敦发行过第一支人民币债券.
建行新闻稿称,承销团由建银国际、法国巴黎银行、汇丰银行和工银亚洲牵头,募集资金将用于支持建行(伦敦)海外离岸人民币业务发展,半年付息一次.
中国建设银行(伦敦)有限公司设立于2009年,是本次债券的发行主体.
新债料获穆迪A1评级;惠誉早前宣布给予中国建设银行长短期本币发行人违约评等(IDR)为A和F1.[nSB2109443]
今年4月,汇丰银行在伦敦发行了第一支人民币债券,主要针对英国及欧洲大陆国家的投资者,总规模预计为10亿元人民币.(完)
--发稿 张胜男; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。