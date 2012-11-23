〔离岸人民币〕中国建设银行首次在伦敦发行人民币债券,规模10亿元

路透北京11月23日电---以资产计中国第二大银行--中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)周五称,该行在伦敦首次成功发行了10亿元离岸人民币债券,期限三年,发行票息率3.2%.

这是中资金融机构在伦敦市场上发行的首支离岸人民币债券.此前只有汇丰银行在伦敦发行过第一支人民币债券.

建行新闻稿称,承销团由建银国际、法国巴黎银行、汇丰银行和工银亚洲牵头,募集资金将用于支持建行(伦敦)海外离岸人民币业务发展,半年付息一次.

中国建设银行(伦敦)有限公司设立于2009年,是本次债券的发行主体.

新债料获穆迪A1评级;惠誉早前宣布给予中国建设银行长短期本币发行人违约评等(IDR)为A和F1.[nSB2109443]

今年4月,汇丰银行在伦敦发行了第一支人民币债券,主要针对英国及欧洲大陆国家的投资者,总规模预计为10亿元人民币.(完)