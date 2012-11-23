《中国企业债发行日程表》--11月23日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ======================================================================================== *玉林城市建设 8 7 6.88% AA 11/26-11/28 平安证券 投资公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== *广元投资控股 8 7 7.25% AA- 11/26-11/28 一创摩根 集团公司 (第3-7年每年末偿还20%本金;广元市园区 建设投资有限公司以土地使用权提供担保) ======================================================================================== *瑞安国有资产 7 7 6.93% AA 11/26-11/28 浙商证券 投资集团 (第3-7年每年末偿还20%本金;工行瑞安支行提供还本付息流动性支持) ======================================================================================== *驻马店市 13 7 6.95% AA 11/26-11/30 中原证券 投资公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 南京城建投资 23 6 簿记建档区间4.9%-5.9% AAA 11/26-11/27 银河证券 控股集团 (第3-6年每年末偿还25%本金) 国开证券 ======================================================================================== 黔西南州宏升 14 7 6.99% AA 11/22-11/28 国开证券 资本营运公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 重庆出版集团 4 7 前五年6.18% AA 11/23-11/28 海通证券 (第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ======================================================================================== 滁州城建 15 7 6.81% AA 11/23-11/29 国开证券 投资公司 ======================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 曹巍浩; 审校 康熙泽/杨淑祯 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》