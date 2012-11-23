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亚洲 | 2012年 11月 23日 星期五 18:09 BJT

《中国企业债发行日程表》--11月23日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体       拟发规模   期限(年)   年利率       主体评级    发行时间     主承销商
               (亿元人民币)   
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*玉林城市建设       8         7        6.88%             AA    11/26-11/28   平安证券
投资公司            (第3-7年每年末偿还20%本金)
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*广元投资控股       8         7        7.25%             AA-   11/26-11/28   一创摩根
集团公司            (第3-7年每年末偿还20%本金;广元市园区
                     建设投资有限公司以土地使用权提供担保)
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*瑞安国有资产       7         7        6.93%             AA    11/26-11/28   浙商证券
投资集团            (第3-7年每年末偿还20%本金;工行瑞安支行提供还本付息流动性支持)
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*驻马店市          13         7        6.95%             AA    11/26-11/30   中原证券
投资公司            (第3-7年每年末偿还20%本金)
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南京城建投资       23         6 簿记建档区间4.9%-5.9%   AAA    11/26-11/27   银河证券
控股集团            (第3-6年每年末偿还25%本金)                               国开证券    
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黔西南州宏升       14         7        6.99%             AA    11/22-11/28   国开证券
资本营运公司        (第3-7年每年末偿还20%本金)
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重庆出版集团        4         7     前五年6.18%          AA    11/23-11/28   海通证券
                    (第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
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滁州城建           15         7        6.81%             AA    11/23-11/29   国开证券
投资公司
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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暂无
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 曹巍浩; 审校 康熙泽/杨淑祯

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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