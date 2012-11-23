版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 23日 星期五 18:38 BJT

〔标题新闻〕全球最大商业软件厂商德国思爱普(SAP)正考虑在上海上市

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8MN3J2]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐