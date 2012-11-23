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亚洲 | 2012年 11月 23日 星期五 18:30 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货微跌且周线亦走低,因需求放缓引发担忧

路透新加坡11月23日电---马来西亚棕榈油期货周五连续第四日下跌,在过去四周中第三次录得周线跌幅.投资者仍然担心棕榈油的需求放缓,因全球经济增长前景仍然低迷.

此外,投资者在下周一的欧洲会议召开前也保持谨慎,国际贷款人将再次就向希腊拨付紧急援助一事展开磋商.

马来西亚11月前20天的棕榈油出口较上月出现下滑,这进一步加剧对棕榈油库存的担忧.目前库存水平徘徊在纪录高位.

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