〔美国股市〕开盘上涨,因冀望希腊救助协议达成及关注美国零售

投行观点：Southern Co目标价由50上调至56美元--Jefferies
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路透纽约11月23日电---美国股市周五高开,因迹象显示向希腊发放救助资金的会谈取得进展,且美国节假购物季度开始,投资人关注美国零售业.
道琼工业指数.DJI上涨62.52点,或0.49%,至12,899.41点;标准普尔500指数.SPX升6.43点,或0.46%,至1,397.46点;Nasdaq指数.IXIC上涨17.93点,或0.61%,至2,944.49点.
标准普尔零售类指数.SPXRT升0.4%.(完)
--编译 肖群英;审校 利棣儿
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