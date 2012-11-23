〔美国热股〕RIM明年初将推出黑莓10手机,股价盘初大涨11%

路透11月23日电---National Bank分析师Kris Thompson称,将黑莓手机生产商Research In Motion LtdRIMM.O目标价上调至15美元.Thompson认为,在2013年初推出这款决定其命运的黑莓10手机(BB10)前,该股有更多上升空间.[ID:nSB2112709]