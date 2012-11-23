〔欧元债市〕西班牙和意大利公债上扬,受助于希腊将获救助贷款的乐观情绪

* 西班牙和意大利公债得益于对希腊获救助贷款的乐观情绪

* 德债持稳,但录得逾一个月来首周下跌

路透伦敦11月23日电---西班牙和意大利公债收益率周五回落,希腊将获救助贷款的可能性与日俱增,使风险资产表现强于德债,德债录得逾一个月来首周下跌.

欧元区二线公债小幅上扬,与欧元和股市的涨势一致,因在削减希腊债务的问题上,看似希腊和国际贷款人朝达成协议迈进了一步.

但在周一举行磋商前,仍有很多工作要做.希腊财长称,国际货币基金组织(IMF)已降低了该国削减债务的目标,只需填补100亿欧元的资金缺口,就可发放下一批贷款.

周日将举行的西班牙加泰罗尼亚地区选举之前曾被视为该国寻求救助的阻碍,但自西班牙实现2012年融资目标后,市场预计西班牙年内不会求助.

由于短期压力缓解,西班牙和意大利公债ES10YT=TWEB IT10YT=TWEB上扬,主要是因市场人气乐观.10年期西班牙和意大利公债收益率均回落约4个基点,分别报5.63%和4.75%.西班牙10年期公债收益率本周累计回落约20个基点.

本周,希腊公债也大幅飙升.希腊10年期公债收益率GR10YT=TWEB持稳在16.49%,接近该国3月进行债务重组以来的最低水平.

尽管风险较高资产上扬,避险德债期货仍受到良好支撑,因投资者仍谨慎地认为,存在未来几天希腊和西班牙出现意外结果的风险.

德债期货FGBLc1收跌4个跳动点,报142.12,本周累计回落逾1个大点,是自10月中以来首周收跌.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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