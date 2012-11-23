〔美国股市〕道琼工业指数上升1.35%,Nasdaq指数上扬1.38%

投行观点：Southern Co目标价由50上调至56美元--Jefferies
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路透纽约11月23日电---美国股市周五连续第五个交易日收涨,适逢假期提前收市而交投清淡,得益于投资者买入近来遭重挫的大型科技公司股票.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI上涨172.79点,或1.35%,至13,009.68点;标准普尔500指数.SPX上升18.12点,或1.30%,至1,409.15点.Nasdaq指数.IXIC涨40.30点,或1.38%,至2,966.85点.
本周,道指上扬3.3%,标普500指数升3.6%,Nasdaq指数上扬4%.
标准普尔500指数.SPX收盘站上1,400点,道琼工业指数收在13,000点上方,为11月6日以来首见.(完)
--编译 肖群英;审校 利棣儿
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