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市场报道 | 2012年 11月 24日 星期六 04:18 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收涨,因美元走软和美国出口销售强劲

路透11月23日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五连涨第四日,交易商称,受助于美元走软,美国小麦出口销售强于预期.

CBOT谷物交易提前两小时收盘,因适逢美国感恩节假期长周末.

CBOT-12月小麦期权合约收盘时到期,执行价为8.50美元的合约有少量未平仓合约,使近月小麦合约未跌至远低于该价位的水平.

本周,CBOT小麦合约Wc1收涨1.1%,在上周下跌5.5%后反弹.

美国农业部报告称,美国上周出口销售小麦65.75万吨(63.55万吨为2012/13年作物),高于20-40万吨的预估区间.

美元走软提供支撑.

阿根廷政府周四将2012/13年小麦产量预估调降至1,100万吨,之前的预估为1,150万吨,因连续数月降雨和洪涝.

指标CBOT-12月软红冬麦WZ2收升2-1/2美分,报每蒲式耳8.47-3/4美元.

今日CBOT小麦预估成交量为52,407口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 母红;审校 利棣儿

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