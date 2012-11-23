〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收涨,因美元走软和美国出口销售强劲

投行观点：Southern Co目标价由50上调至56美元--Jefferies
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路透11月23日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五连涨第四日,交易商称,受助于美元走软,美国小麦出口销售强于预期.
CBOT谷物交易提前两小时收盘,因适逢美国感恩节假期长周末.
CBOT-12月小麦期权合约收盘时到期,执行价为8.50美元的合约有少量未平仓合约,使近月小麦合约未跌至远低于该价位的水平.
本周,CBOT小麦合约Wc1收涨1.1%,在上周下跌5.5%后反弹.
美国农业部报告称,美国上周出口销售小麦65.75万吨(63.55万吨为2012/13年作物),高于20-40万吨的预估区间.
美元走软提供支撑.
阿根廷政府周四将2012/13年小麦产量预估调降至1,100万吨,之前的预估为1,150万吨,因连续数月降雨和洪涝.
指标CBOT-12月软红冬麦WZ2收升2-1/2美分,报每蒲式耳8.47-3/4美元.
今日CBOT小麦预估成交量为52,407口.(完)
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--编译 母红;审校 利棣儿
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