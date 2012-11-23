〔纽约期市〕美国期棉下跌,因供应过剩担忧抵消出口销售强劲的影响

路透纽约11月23日电---美国即期棉花期货价格周五录得约一个月来的最大单日跌幅,因市场重新担忧全球供应过剩,抵消了数据显示中国和巴基斯坦涌现新买盘的影响.中国是世界最大棉花消费国和生产国.

美国洲际交易所(ICE)-交投最活跃的3月期棉CTc2挫跌1.43美分或1.7%,结算价报每磅71.43美分,今天市场因感恩节假期提前收市.

"期棉刚刚迎来黑色星期五销售季,"一位纽约经纪商表示,黑色星期五指感恩节后的第二天,零售商纷纷打折促销,为美国圣诞购物季掀开大幕.

棉花市场本销售季的库存达到记录高位,每包480磅的棉花库存超过8,000万包,因需求低迷和丰产.

周五市场的关注焦点是即将出现的棉花供应过剩,而不是最新数据显示中国和巴基斯坦呈现持续买兴.

美国农业部(USDA)出口数据显示,上周销售本作物年度出产的陆地棉约40万包,为连续第四周增长,其中半数棉花销往中国和巴基斯坦.

经纪商称,12月合约到期,周五为第一个交割通知日,在此之前的展期操作令12月期棉价格承压.

远月合约的走势继续与现货月合约相背离,12月-3月期棉价差攀升至每磅1.65美分,为自5月份以来即期合约与次月合约价差的最高水平.

若美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示投机客维持其净空头仓位,期棉市场可能因空头回补而上涨.

受美国感恩节假期影响,CFTC推迟至下周一发布截止11月20日当周的持仓数据,但截止11月13日当周数据显示,对冲基金和其他投机客已转为净空头仓位,并建立了自2009年3月以来最大规模的净空仓.(完)