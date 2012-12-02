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亚洲 | 2012年 12月 2日 星期日 09:05 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月30日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 45.52 -0.88 -1.90 2111577

搜狐 (SOHU.O) 39.83 +0.13 +0.33 271576

网易 (NTES.O) 43.86 -0.06 -0.14 448025

百度 (BIDU.O) 96.31 -2.69 -2.72 4451301

亚信科技 ASIA.O 11.48 -0.06 -0.52 172939

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 17.27 +0.14 +0.82 2648921

联电 (UMC.N) 1.91 -0.05 -2.55 1326260

日月光 (ASX.N) 4.13 +0.15 +3.77 147404

矽品精密 (SPIL.O) 5.40 +0.00 +0.00 313324

和信超媒体 (GIGM.O) 0.92 -0.01 -0.54 109538

友达 (AUO.N) 4.12 +0.06 +1.48 432436

中华电信 (CHT.N) 32.15 +0.10 +0.31 32193

台湾国际航电 (GRMN.O) 38.89 +0.11 +0.28 1033822

香港

中国移动 (CHL.N) 56.92 +0.18 +0.32 154505

中国联通 (CHU.N) 15.53 +0.03 +0.19 150111

中国电信 (CHA.N) 54.33 +0.35 +0.65 11616

中芯国际 (SMI.N) 2.39 +0.03 +1.27 42078

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.16 -0.04 -0.95 7715

(完)

--整理 白云

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