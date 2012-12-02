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亚洲 | 2012年 12月 2日 星期日 09:40 BJT

〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数下滑,海岬和巴拿马型需求下降

路透11月30日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五下滑,因对海岬型和巴拿马型船舶的需求下降.

波罗的海乾散货运价指数下滑1%,至1,086点,本周下跌约0.73%.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下跌1.87%,至2,199点,日均获利下滑364美元至15,869美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

RS Platou markets在报告中称,由于有报告称中国的铁矿石买兴下降,海岬型船舶运费下跌.

铁矿石现货价格触及六周低点,而上海钢材期货周五跌至9月以来最低,本月重挫近4%,因中国冬季来临限制建筑活动

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输价格的一个重要因素.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑1.41%,日均获利下跌114美元至7,815美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.

巴拿马型船舶的运费下滑,因为船运活动在经历过去一周的强劲走势后放缓.

海岬型船舶和巴拿马型船舶运费本周分别下跌了约3%和4%.

灵便型船舶日均获利上升29美元至6,605美元.超灵便型船舶日均获利上涨63美元至8,005美元.(完)

--编译 白云;审校 张明钧

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