〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数下滑,海岬和巴拿马型需求下降

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月21日
2月21日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1港元=0.88719 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.59 7.87 2.52 南玻 12.14 6.11 2.24 深康佳 4.62 2.81 1.85 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
路透11月30日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五下滑,因对海岬型和巴拿马型船舶的需求下降.
波罗的海乾散货运价指数下滑1%,至1,086点,本周下跌约0.73%.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI下跌1.87%,至2,199点,日均获利下滑364美元至15,869美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
RS Platou markets在报告中称,由于有报告称中国的铁矿石买兴下降,海岬型船舶运费下跌.
铁矿石现货价格触及六周低点,而上海钢材期货周五跌至9月以来最低,本月重挫近4%,因中国冬季来临限制建筑活动
铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输价格的一个重要因素.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑1.41%,日均获利下跌114美元至7,815美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.
巴拿马型船舶的运费下滑,因为船运活动在经历过去一周的强劲走势后放缓.
海岬型船舶和巴拿马型船舶运费本周分别下跌了约3%和4%.
灵便型船舶日均获利上升29美元至6,605美元.超灵便型船舶日均获利上涨63美元至8,005美元.(完)
--编译 白云;审校 张明钧
2月21日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1港元=0.88719 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.59 7.87 2.52 南玻 12.14 6.11 2.24 深康佳 4.62 2.81 1.85 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
路透首尔2月21日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超1,2 13亿韩元；外资连续第四日买超，累计买超金额为6,305亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月21日 121.3 158.3 -319.3 ^2 月20日 53.3 -209.7 103.2 2 月17日 290.3 148.5 -484.1 2 月16日 165.6 -265.4 42.6 2 月15日 -28.7 159.1
路透东京2月21日 - 日本政府公债价格周二微跌，受美债收益率上涨的指引，投资人等待明天日本央行的购债操作。 指标10年期美债收益率 在亚洲交易时段报2.436%，上周五收盘报2.425%。美国市场周一因总统日假期休市。 指标10年期日债收益率 微涨0.5个基点至0.095%，10年期日债期货 收涨0.01点至149.97。 30年期日本公债收益率 上涨0.5个基点至0.920%，与上日触及的2016年2月以来最高位齐平；20年期公债收益率 持平于0.705%。 40年期公债收益率 持平于1.075%，稍早曾小幅涨至一年高位1.080%。 旨在加强市场流动性的非指标期债券标售结果基本符合预期，因市场关注点转向了周三日本央行的购债操作。一个关键点在于，央行是否将购买存续期为5到10年的日债品种。