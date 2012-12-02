〔全球汇市〕11月27日止当周投机客减持美元多仓,日圆空仓跳增--CFTC

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月21日
2月21日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1港元=0.88719 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.59 7.87 2.52 南玻 12.14 6.11 2.24 深康佳 4.62 2.81 1.85 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
路透纽约11月30日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最新一周汇市投机客减持美元多头仓位,同时增持日圆空仓至逾五年最高.
11月27日止当周,投机客持有的美元净多头仓位从前一周的112亿美元降至80.1亿美元.
据路透数据,日圆空仓增至79,466口,为2007年5月初以来最高,当时为118,782口.前周日圆空仓规模为51,389口.
日圆最近几天大幅走跌,因市场愈发揣测新一届日本政府可能带来积极的货币宽松政策.
日圆兑美元JPY=上周触及近八个月低点,兑欧元EURJPY=周五跌至七个月低点.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
11月27日当周 11月20日当周
多头仓位 27,027 28,272
空头仓位 106,493 79,661
净仓位 -79,466 -51,389
欧元(125,000欧元为1口)
11月27日当周 11月20日当周
多头仓位 35,799 36,692
空头仓位 102,492 128,092
净仓位 -66,693 -91,400
英镑(62,500英镑为1口)
11月27日当周 11月20日当周
多头仓位 51,107 46,546
空头仓位 40,829 45,816
净仓位 10,278 730
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
11月27日当周 11月20日当周
多头仓位 9,744 7,220
空头仓位 13,111 19,708
净仓位 -3,367 -12,488
加元(100,000加元为1口)
11月27日当周 11月20日当周
多头仓位 72,663 72,893
空头仓位 10,284 11,447
净仓位 62,379 61,446
澳元(100,000澳元为1口)
11月27日当周 11月20日当周
多头仓位 122,186 104,617
空头仓位 45,380 39,906
净仓位 76,806 64,711
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
11月27日当周 11月20日当周
多头仓位 21,653 21,436
空头仓位 2,943 3,578
净仓位 18,710 17,858 (完)
--编译 白云;审校 张明钧
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2月21日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1港元=0.88719 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.59 7.87 2.52 南玻 12.14 6.11 2.24 深康佳 4.62 2.81 1.85 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
路透首尔2月21日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超1,2 13亿韩元；外资连续第四日买超，累计买超金额为6,305亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月21日 121.3 158.3 -319.3 ^2 月20日 53.3 -209.7 103.2 2 月17日 290.3 148.5 -484.1 2 月16日 165.6 -265.4 42.6 2 月15日 -28.7 159.1
路透东京2月21日 - 日本政府公债价格周二微跌，受美债收益率上涨的指引，投资人等待明天日本央行的购债操作。 指标10年期美债收益率 在亚洲交易时段报2.436%，上周五收盘报2.425%。美国市场周一因总统日假期休市。 指标10年期日债收益率 微涨0.5个基点至0.095%，10年期日债期货 收涨0.01点至149.97。 30年期日本公债收益率 上涨0.5个基点至0.920%，与上日触及的2016年2月以来最高位齐平；20年期公债收益率 持平于0.705%。 40年期公债收益率 持平于1.075%，稍早曾小幅涨至一年高位1.080%。 旨在加强市场流动性的非指标期债券标售结果基本符合预期，因市场关注点转向了周三日本央行的购债操作。一个关键点在于，央行是否将购买存续期为5到10年的日债品种。