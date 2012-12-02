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亚洲 | 2012年 12月 2日 星期日 09:44 BJT

〔全球汇市〕11月27日止当周投机客减持美元多仓,日圆空仓跳增--CFTC

路透纽约11月30日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最新一周汇市投机客减持美元多头仓位,同时增持日圆空仓至逾五年最高.

11月27日止当周,投机客持有的美元净多头仓位从前一周的112亿美元降至80.1亿美元.

据路透数据,日圆空仓增至79,466口,为2007年5月初以来最高,当时为118,782口.前周日圆空仓规模为51,389口.

日圆最近几天大幅走跌,因市场愈发揣测新一届日本政府可能带来积极的货币宽松政策.

日圆兑美元JPY=上周触及近八个月低点,兑欧元EURJPY=周五跌至七个月低点.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

11月27日当周 11月20日当周

多头仓位 27,027 28,272

空头仓位 106,493 79,661

净仓位 -79,466 -51,389

欧元(125,000欧元为1口)

11月27日当周 11月20日当周

多头仓位 35,799 36,692

空头仓位 102,492 128,092

净仓位 -66,693 -91,400

英镑(62,500英镑为1口)

11月27日当周 11月20日当周

多头仓位 51,107 46,546

空头仓位 40,829 45,816

净仓位 10,278 730

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

11月27日当周 11月20日当周

多头仓位 9,744 7,220

空头仓位 13,111 19,708

净仓位 -3,367 -12,488

加元(100,000加元为1口)

11月27日当周 11月20日当周

多头仓位 72,663 72,893

空头仓位 10,284 11,447

净仓位 62,379 61,446

澳元(100,000澳元为1口)

11月27日当周 11月20日当周

多头仓位 122,186 104,617

空头仓位 45,380 39,906

净仓位 76,806 64,711

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

11月27日当周 11月20日当周

多头仓位 21,653 21,436

空头仓位 2,943 3,578

净仓位 18,710 17,858 (完)

--编译 白云;审校 张明钧

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