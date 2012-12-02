《美债一周展望》公债价格持平,因获利了结抵消月底买盘的影响

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容略有调整)

* 指标公债收益率本周收跌7个基点

* "财政悬崖"担忧支撑公债价格

* 消费者和制造业数据支持美国经济成长脆弱的观点

路透纽约11月30日电---美国指标公债价格周五几无变动,因投资者对过去四天的涨幅获利了结,为华府预算磋商缺乏进展忧虑激发的避险买盘所抵消.

债市走势一直震荡,因在美国总统奥巴马和国会是否将及时达成预算折衷方案,以避免明年初实施一系列增税减支措施的问题上,投资者的情绪起伏不定.

分析师称,6,000亿美元的财政紧缩,即所谓"财政悬崖",恐将导致美国经济陷入衰退.市场人士已根据近来民主党和共和党主要议员的讲话而买入和卖出美国公债.

美国指标10年期公债价格周五录得第五日上涨,不过涨幅甚微.10年期公债US10YT=RR价格涨2/32,收益率(殖利率)报1.62%,与周四尾盘相比几乎持平.

指标公债收益率11月份下滑7个基点,为7月份以来收益率的最大月跌幅.收益率本周也跌落7个基点,录得11月份首个完整一周来的最大周跌幅.

过去一周,"问题的核心当然是美国财政悬崖磋商,磋商似乎在匆忙中毫无进展,"CRT Capital公债策略主管David Ader指出.并称"有种令人恐惧的感觉,即双方的立场依然距离悬殊,给当前带来了不确定性."

美国总统奥巴马周五称,"一小撮"共和党人将中产阶级减税作为保持富人减税筹码的做法让人无法接受.[ID:nSB2123719]

奥巴马是在访问宾夕法尼亚州一座工厂期间作上述表示的,旨在宣扬他向美国富裕阶层加税以缩小预算赤字的主张.

分析师指出,鉴于美国经济成长依然疲弱,失业率仍处于历史高位,预算谈判陷入僵局令美国经济更加脆弱.

"若我们不能迅速拿出解决方案,美国公债市场的买盘每天都会增加,"Wilmington Broad Market Bond Fund联席投资组合经理Wilmer Stith说.

周五公布的官方数据显示,10月美国个人支出较前月减少,为五个月来首见;美国供应管理协会(ISM)亦公布,11月芝加哥采购经理人指数(PMI)从10月的49.9上升至50.4,为8月来首次高于50.[ID:nEAPAU0DW3][ID:nEAPAU0C92]

分析师认为,美国经济岌岌可危,加上"财政悬崖"的风险,可能促使美国联邦储备理事会(美联储,FED)维持其超宽松货币政策.

美联储买进18.5亿美元2036年2月至2042年11月到期的公债,此乃"卖短买长(扭转操作,twist operation)"中的最新一次购债行动.该计划旨在压低利率以提振美国经济,将于今年底到期.

在本周的六次操作中,美联储总计买入167.7亿美元较长期公债,一些市场人士表示,这协助提振了本周的公债价格.

月底的平仓活动也支撑公债价格,因一些债券基金经理根据基准公债指数来调整月末的公债期限.这通常涉及购买较长期公债.

30年期公债US30YT=RR价格周五跌8/32,收益率报2.81%,略高于周四尾盘的2.80%.(完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

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