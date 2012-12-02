〔欧洲政经〕德国总理梅克尔不排除未来"减记"希腊债务的可能

路透基点：高银金融为何文田站住宅项目寻求79.9亿港元四年期贷款--TRLPC
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市的高银金融(集团)有限公司正寻求79.9亿港元(10亿美元)四年期过桥贷款，为一处住宅项目以及该项目建设筹资。
路透柏林12月2日电---德国总理梅克尔周日表示,希腊债权人可能会考虑减记更多希腊债务,但在当前援助计划完成前不会那样做.
上周二欧元区财长和国际货币基金组织(IMF)批准包括降低利息和延长还款期限的一系列措施,拟在2020年之前将希腊债务相当于国内生产总值(GDP)的比例降至124%.
德国方面坚持认为,减记欧元区成员国政府持有的希腊债务是不合法的,虽然德国财政部长朔伊布勒最近亦暗示,最终可能需要"减记"官方贷款机构持有的某类债务.
"如果某天希腊再次出现无法为财政举新债的情况,那我们必须审视并评估那一状况.如果一切按计划进行,那一情况在2014/2015年之前是不会发生的,"梅克尔对德国周日画报表示.
明年德国举行联邦选举前,德国政府对其所持希腊债务实施"减记"的可能性给梅克尔带来政治风险,届时她将寻求第二次连任.
这类减记在德国人看来,无异于走向"转移联盟",也就是较富裕的北欧国家向他们认为缺乏财政自律的南欧国家提供资金.
在接受访问时,梅克尔否认德国选举时间表是目前排除减记希腊债务可能性的原因,其表示,希腊现在多了两年时间去达到严格的财政目标,期限推后到2016年.
民间债权人今年稍早大幅减记了希腊债务.IMF和很多经济学家认为,在希腊债务降至可持续水准前,欧元区政府亦会蒙受损失.
梅克尔还重申了她的观点,即让希腊退出欧元区引发的成本会比现行援助计划的成本高出很多.
"我们应当避免所有不稳定因素."她说道.(完)
--编译 白云;审校 张明钧
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* 美联储会议记录是下一个重大关注焦点 * 欧元处于守势，法国大选情势令投资者神经紧绷 * 民调显示勒庞缩短差距，法国债券遭抛售 路透东京2月21日 - 美元周二上涨，从美债收益率上涨中寻得线索，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的会议记录，以寻找关于升息速度的信号。 美元兑日圆 上涨0.5%至113.64，向上周三触及的两周高位114.955回升。 美债收益率上扬提振了美元，周一美国金融市场因总统日假期休市。美国10年期公债收益率 周二亚洲盘报2.443%，上周五美国市场收于2.425%。 “技术面而言，美元回升到115日圆是很重要的，该水准是一个不错的目标，但我认为许多投资者可能正持有多头仓位，很难找到一波新的买家，再踢它(美元)一脚，”State Street Global Markets在香港的外汇销售主管Bart Wakabayashi称。 “一旦美元开始摇摆不定，人们将很快了结获利，”他说。 美元指数
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