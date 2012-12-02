《美国FED焦点》三位地区联储总裁对央行低利率政策各持己见

路透芝加哥12月1日电---三位美联储地区联储总裁周六对央行史无前例的低利率政策表达了截然不同的看法,亮出一些或许是下次央行政策会议关键主题的观点.

属于温和派的芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯坦率表示,有必要采取更多宽松政策,并重申只要通胀率没有升逾2.5%的风险,就应维持低利率直到失业率至少降至6.5%.

"在我们目前所处的时期,长时间维持低政策利率是有帮助的,"他在参加芝加哥大学贝克尔·弗里德曼经济研究所主办的会议上称.

费城联储总裁普洛瑟和明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯亦出席了这次会议.普洛瑟持强硬立场,柯薛拉柯塔之前倡导紧缩政策,但他从9月开始呼吁进一步放宽银根.美联储将于12月11-12日举行闭门政策会议.

埃文斯在会上表示,目前的高失业意味着,即便利率数年维持低位,通胀率也不大可能升逾2.3%.

但坐在埃文斯和柯薛拉柯塔之间的普洛瑟表示,他担心失业率持续高企可能说明美联储的政策没有起到预期效果.

普洛瑟表示,失业率位于历史高位--10月达到7.9%--而通胀却持于低位,决策者可能会"不顾这些证据指出,我们要么做的还不够,要么就是没有找到如何让传导机制生效的正确模式."

他还表达了对反转美联储长期低利率政策的担忧.他称,尽管美联储有升息工具,"但历史表明,对联储来说,降息总是比升息容易."

美联储自2008年12月以来一直维持近零短期利率,并买入约2.5万亿(兆)美元债券,以推低较长期借款成本,扶持经济复苏.

美联储还表示,为拉低过高的失业率,预计将维持低利率至少到2015年中期.

自9月以来,美联储每月买入850亿美元长期债券,以推低借款成本.其中一部分属于卖短买长(扭转操作,Operation Twist).

扭转操作今年底将到期,届时央行官员将需要在12月会议上决定是否扩大第三轮量化宽松措施(QE3).

**设定政策界限的好处**

三位地区联储总裁周六都没有暗示他们认为美联储到时候应该怎么办,尽管埃文斯之前曾倡导继续按每月850亿美元的规模购买资产,而普洛瑟曾表示,扭转操作到期未必就相当于紧缩政策.

相反,三位总裁就采取通胀和失业率门槛作为政策指引的优点展开了辩论.美联储官员好几个月以来一直讨论这类计划,不过几乎没有经济分析师认为他们会在12月做出决定.

"我非常担心,我们对政策的要求过多,"普洛瑟提到设定政策门槛的价值时说."我担心那一策略会让人更加困惑而不是更加明白."

像埃文斯一样,柯薛拉柯塔重申支持基于门槛的政策.他还重申只要通胀率没有升逾2.5%的风险,央行就应维持低利率直到失业率降至5.5%甚至更低.

他表示,这样的承诺"很可靠".因为它向投资者显示美联储不会为了降低失业率而牺牲物价稳定.美联储今年1月首次设定通胀率目标,水准为2%.

"我认为,两方面我们都没有达标,就业不达标的程度更甚于通胀,"柯薛拉柯塔说.他指的是美联储维持物价稳定和实现就业最大化的职责.

埃文斯强调指出,他心目中的"通胀率门槛"是2.5%,并表示,如果在这点上他错了,更为宽松的货币政策也未解决失业问题,通胀率势将上升,届时美联储就可以放松政策油门了.

普洛瑟则称,他对此持"怀疑态度".他表示,公众很容易会将通胀率"门槛"错误解读为与央行新采取的2%通胀目标位相矛盾的目标.

"这类承诺恐怕不可靠,或者说不会被很好地理解,我们达不到这些模型应有的效果,"普洛瑟说.(完)