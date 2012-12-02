《综述》美国总统奥巴马就财政悬崖扩大施压,众院议长称磋商陷入僵局

路透美国宾州海特菲尔德11月30日电---美国总统奥巴马周五在"财政悬崖"问题磋商中施加更多压力,开始四处奔走竭力争取各方支持他对富人增税,他并提醒美国民众,共和党送给他们的圣诞节礼物是"一块煤炭".

在到访宾夕法尼亚州一家玩具厂时,奥巴马形容国会共和党议员像一帮吝啬鬼,将国家活生生推向财政悬崖,而不是达成协议避免增税减支.

在华盛顿的众议院议长贝纳(John Boehner)则声称,财政问题磋商陷入僵局,奥巴马对富人增税的计划是错误路线.

"磋商出现僵局.别自我欺骗了."贝纳说道."目前我们几乎是毫无进展."

随着最后期限即将来临,议员们纷纷紧张地关注市场,市场剧烈波动很可能会加剧结束财政悬崖惊险一幕的压力.

美国主要股指在贝纳讲话时下跌,但后来反弹,重演本周早前贝纳发表悲观言论时的模式.

最新一轮意义重大的策略磋商焦点是,布什推出的暂时减税措施12月31日到期后,究竟是对所有纳税人都延长这项减税措施,还是只针对年收入低于25万美元的人群,前者是共和党希望的,后者是奥巴马及其所在民主党所希望的.

"如果国会不采取行动,每个美国家庭都会在1月1日发现他们要缴纳的税款自动增加了,"奥巴马在参观宾州市郊一家工厂时称."那就像是你在圣诞节收到的礼物是一块煤炭.那是吝啬鬼的圣诞节."

选举时主张提高富人税率的奥巴马表示,美国民众应该向共和党施压,促其尽快同意延长对占人口98%的中产阶层减税的措施.

"我们都已经全部同意,确保中产阶层的税负不会增加.所以让我们兑现那点.让我们往前走,打消大多数美国家庭的担忧,让他们没有顾虑",奥巴马在Rodon Group旗下的玩具厂说.

**"巡回庆祝胜利"**

奥巴马此次出访宾州,是财政悬崖问题新一波公关活动之一,白宫希望能藉此争取到更多对奥巴马立场的支持.此举激怒一些共和党议员,贝纳周驳斥奥巴马对避开财政悬崖的提议时称,那些活动像是在"巡回庆祝胜利".

"那告诉我们,他对协商没有兴趣.对在国内四处走动宣传其立场倒是更有兴趣,"宾州共和党众议员Jim Gerlach周五在CNBC电视节目中表示.

奥巴马政府下周将继续宣传行程,主导协商的财长盖特纳将参加周日的多场电视脱口秀.奥巴马周二将在白宫会晤多州不同党派的州长,周三还将对美国企业圆桌会讲话.

奥巴马和贝纳均曾表示,他们仍相信两党能通力合作,在年底最后期限前找到解决方案.

但贝纳最近忙于让众议院共和党议员保持统一战线,因为有部分共和党议员透露出,在寻找新收入和减支组合以达成协议的办法上,他们有着更大弹性.

大多数众院共和党议员反对支持增税,他们更愿意通过税制改革来提高财政收入.但其中一些议员曾表示,如果协议内容包含大幅削减政府出资的医疗保险(Medicare)及医疗补助(Medicaid)等津贴,他们将支持对富人增税的协议.

奥巴马表示,对部分共和党议员转变观点感到鼓舞,并敦促众议院批准已获参议院批准的一项锁定对中产减税并对富人增税的议案.(完)