日韩经济指标预测--12月3日-12月10日****

路透12月3日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
----------------------------------11月26日当周-------------------------------
12月2日(日)
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -0.1% -0.1%
(较上年同期) +1.9% +2.1%
2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第三季 +3.0% +7.7%
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12月3日(一)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 11月 -- 47.37
12月4日(二)
0130 日本加班工资(较上年同期) 10月 -- -0.8%
12月5日(三)
2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 12月 -- 负19
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,153
外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超2,756
12月6日(四)
2350 日本外汇储备(亿美元) 11月 -- 12,770
12月7日(五)
0500 日本同时指标(较前月) 10月 -- -2.3
领先指标(较前月) -- -1.5
12月9日(日)
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 11月 -- +0.2%
(较上月) -- -0.7%
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 11月 -- +0.9%
2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 10月 -- 盈余5,036
(较上年同期) -- -68.7%
2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -- -0.9%
环比年率 -- -3.5%
2350 日本企业调查指数 第四季 -- 2.5
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12月10日(一)
0500 日本消费者信心指数 11月 -- 39.7
0500 日本服务业景气判断指数 11月 -- 39.0(完)
--整理 兰秀娟;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]