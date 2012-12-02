(重温稿)〔美国股市〕几收平盘,政界人士在如何避免财政悬崖仍存分歧

* 奥巴马和众议院议长贝纳就税收和预算仍存分歧

* Zynga调整同Facebook的协议后股价下挫

* Whole Foods宣布派发特别股息

* 道指微升0.03%,标普500指数微涨0.02%,Nasdaq指数微跌0.06%

路透纽约11月30日电---美国股市周五收盘涨跌互现,标普500指数在过去六个月中有五个月上涨,尽管今日仅微幅收高,因政界人士在如何避免财政悬崖方面仍存在意见分歧.

过去两周市场交投震荡,因投资人对政策制定者就如何避免可能拖累经济重陷衰退的一系列增税和削减支出的谈判情况的言论作出反应.

11月,标普500指数上扬0.29%,尽管从月内高位大跌超过6%至月内低点.

"鉴于财政悬崖(磋商)跌宕起伏,市场一直保持如此韧性着实令人意外,"Wedgewood Partners投资长David Rolfe表示.

"从现在到年底,市场只会关注财政悬崖,我认为市场韧性将被考验."

同股市表明的平静形成对比的是,CBOE波动性指数.VIX跳升5.4%,为两周最大单日升幅.

VIX指数本周也上涨,但11月大跌14.7%.

周五,美国总统奥巴马则表示,"一小撮"共和党人将中产阶级减税作为保持富人减税筹码的做法让人无法接受.美国众议院议长贝纳称,与白宫间的财政悬崖磋商陷入僵局.

尽管存在分歧,但许多市场人士仍预计将达成协议,可能在最后关头.

企业继续对明年税收制度可能更为严格作出反应,Whole Foods Market (WFM.O)宣布派发每股2美元的特别股息,赶在明年预计可能加税前.

道琼工业指数.DJI微升3.76点,或0.03%,至13,025.58点;标准普尔500指数.SPX小涨0.23点,或0.02%,至1,416.18点.Nasdaq指数.IXIC小跌1.79点,或0.06%,至3,010.24点.

本周,道指小涨0.1%,标普500指数上扬0.5%,Nasdaq指数攀升1.5%.本月,道指回落0.5%,Nasdaq指数攀升1.1%,标普500指数上扬0.29%,为去年3月来最小月度波动幅度.

百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)周四公布,预料中国开业超过一年的连锁餐厅第四季销售额下滑,因中国经济降温.百胜集团是肯德基(KFC),塔可钟(Taco Bell)和必胜客(Pizza Hut)连锁店的母公司.百胜集团重挫9.9%,报67.08美元.

根据周四监管文件,在数月紧密合作关系后,Facebook (FB.O)和Zynga (ZNGA.O)修改了合伙协议条款,根据新条款,Zynga在Facebook推广其网站的能力受限.

Zynga重挫6.1%,报2.46美元,Facebook大涨2.5%,报28美元.

苹果(AAPL.O)最新款iPhone获得中国监管当局批准上市,为12月在中国登场铺平道路.苹果收低0.7%,报585.28美元.

市场对周五美国公布的数据无甚反应.

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场的总成交量为略高于70亿股,高于今年以来约64.8亿股的日平均成交量.

纽约证交所上涨与下跌股票之比均约为6:5,Nasdaq市场的上涨与下跌股数量大致相当.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导............[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI