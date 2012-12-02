(重温稿)《特别报导》日本央行遭炮轰后,考虑大爆炸方法向通缩开战

* 议员威胁撤除央行独立性刺激央行新思维

* 央行政策委员会倾向于加强宽松政策

* 央行内部小组讨论"应对通缩的大爆炸方法"

* 设想一次性注资1.22万亿美元

* 另一想法或是购买国外债券压低日圆汇率

撰稿 Leika Kihara

路透东京11月30日电---2月时日本央行总裁白川方明五次至议会备询,议员们要他就打算怎么将日本带出通缩困境给个说法,彼时白川方明感觉如芒在背.

白川方明试图为其谨慎的货币宽松政策辩护,但他颤抖的声音经常淹没在议员的奚落中.有国会议员在某次会议上喊道,"我们需要新的央行总裁."一些愤懑的议员甚至质疑日本央行是否该保有独立性.

据熟悉央行内部讨论的消息人士,白川方明一直反对实行另一轮的宽松政策,但是政策委员会的大部分成员实际上一直支持实行.

消息人士称,议员威胁要撤除赋予央行独立性的宪章,这使得白川方明改变想法.所以2月央行才会出乎市场意料地首度设定1%的通胀率目标,并宣布扩大资产购买计划规模1,220亿美元.

从来没有日本央行总裁像他一样遭遇如此密集质询,除了那五天严苛的问责以外,之后又多次到议会说明.年内迄今,白川方明进到国会殿堂29次,次数之多创10年纪录.形成的压力也产生了很大效果,催动央行进行激进的谋划.据十几位参与此一过程的受访者说法,预料明年4月白川方明4月下台之后,政策转折全面的效应就会浮现.

一日本央行前任官员称,"央行面临威胁,人们越来越耐不住性子,觉得必须做些什么."该官员仍与央行保持联系.

日本经济已停滞20年,通缩是最为鲜明的特色,而现年63岁、由芝加哥大学锻造出来的经济学家白川方明坚定认为,货币政策在抗击持续通缩上效果有限.批评人士所推动的解决方案是向银行体系无限制注入资金或购买公债,然而白川方明表示,这些做法有可能将日本推入金融危机.

不过,辩论的形势在日央行九人政策委员会内部已经发生改变.11月公布的会议记录显示,白川方明正受到后来者的夹击.上个月他们想要央行承诺推行极宽松的货币政策,不过暂未成功.

据了解他们讨论内容的人士透露,自去年底以来,日央行货币政策委员就一直在起草一套更大胆的政策选项.

许多受访者的一个共同担忧是,央行为了阻止议员动摇其法律上的独立性,可能在未来数年实施极宽松的政策,这是央行从未涉足的领域.

前日本央行官员菅野雅明称,白川方明将成为历史上最后一个"正常的"央行总裁.菅野雅明现在是日本摩根大通证券首席经济分析师.

"白川方明不受欢迎,因为他说出了没人想听的实话,"菅野雅明说."他可能算不上是最好的啦啦队长,难道我们真的想要央行总裁只作一个优秀的啦啦队长吗?"

浏览对白川方明的评价图表,请点选(link.reuters.com/nah34t)

浏览激增的日央行资产负债图表,请点选(link.reuters.com/fan93t)

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**沦为避雷针**

白川方明也已沦为选战中的避雷针.曾担任首相的自民党总裁安倍晋三把抨击日本央行作为竞选核心议题,在自民党有望于12月16日选举后重返执政的情形下,他近期频频登上头版的言论震撼金融市场.

安倍要求日本央行将通胀目标较目前水准翻倍,至少设为2%,并承诺进行无限量的货币宽松.他还说,短期利率应当设为负值,央行应当准备好从市场购买为公共项目融资所发行的所有债券,或直接从政府购买公债.这一要求过于极端,分析师警告称有接近将债务"货币化"的风险.

安倍还表示,如果有必要,应当修改1998年通过的给予央行独立性的法律.

修改央行法律的提议最初是由一些民主党后进议员提出,他们在2010年成立一个"反通缩联盟".这个联盟最初被视为一个边缘组织,没有什么取得成功的机会.不过他们的想法逐渐在其他党派中赢得支持者,现在已经成为一个跨党派的运动,而且还获得安倍这样元老级人物的支持.

作为一家具有130年历史的机构,日本央行以自己的传统以及在日本现代史中始终站在正确一面而自豪.在央行庞大而简陋的明治时期总部,参观者会被告知日本央行如何具有远见,购买了日本最早的一部电梯,以及一个经受住美军炮火轰炸的金库.

游客们有时会看到前央行总裁、后来担任首相的高桥是清的画像,他是一位为经济政策牺牲的烈士.高桥被看作日本的凯恩斯,他倡导财政扩张并放弃金本位,并因带领日本经济摆脱大萧条而受到赞誉.高桥在1936年被军方人士暗杀,因他缩减军事支出.

在官员们为争取更多自主权努力了数十年后,日本央行的独立性才在1998年获得了法律上的确认.上一部日本银行法参照了纳粹德国的央行架构,在二战时期颁布,为日本战时动员服务.

日本央行之所以被赋予独立性,部分因一连串金融丑闻,以及1991年资产泡沫破裂的后续效应.现行日本银行法规定,日本央行的目标是维护"物价稳定."但自1998年中期以来,日本长期通缩,实际上影响了经济稳定,这让央行无法主张其智慧更高一筹.与德国央行官员集体记忆锁在近一世纪前的恶性通胀略为相似的是,日本央行官员都经历了过去一系列资产泡沫和通胀的洗礼,他们很难不去顾及这点.

**日本央行的大动作**

2011年12月,日本央行企划局的多数高阶幕僚认为,已经到了采取足以令国会和市场留下深刻印象的果断行动的时候,目标为更为有力地抗击通缩.他们担心在市场紧张情势升高、且日圆往往会随之升值的时刻,循序渐进推出货币刺激的老办法可能不再有效.

虽然最终决定是九人的政策委员会做出,但政策选项都是由央行的企划局制定.该部门约由50人组成,几乎全部是男性,领有东京大学法学或经济学学位.所有人都在日本央行其他部门工作过,之后才会被调至这个政策核心部门.

一个成员表示,"这是一个非常缜密的群体.我们中间的大多数人都彼此认识很久了."

当前团队中的许多官员都是1990年代后期开始在日本央行的职业生涯,当时一场银行业危机迫使日本央行降息至零.

据一位经常与央行官员打交道的人士透露,"年轻一代心里并没有想到应对通胀.他们似乎怀疑日本能否出现经济力量推动的通胀."

了解讨论内容的人称,这个圈子里面有人提出,给经济体系来个大爆炸刺激,一次购买100兆(万亿)日圆(1.22兆美元)政府公债,而非采取饱受非议的小规模、渐进的方式.

另一个广泛流传的构想是让日本央行购买外国债券,此举部分目的是拉低日圆汇率,缓解丰田汽车(7203.T)及深陷困境的电子消费品巨头索尼(6758.T)和Panasonic(6752.T)等出口商的压力.熟悉磋商的人士称,若要购买外国公债,或将需要设立一项新基金以给予日央行法律保障.

初现端倪的央行策略转变存在风险:由于向其快速老龄化的人口提供医疗保健和养老金的成本急速膨胀,日本公共债务已经创纪录新高,而在这种情况下日本央行或将扩大其资产负债表.

有些人担心,若央行过度扩大资产负债表规模,或导致市场丧失信心甚至爆发债务危机.