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亚洲 | 2012年 12月 3日 星期一 07:09 BJT

****澳新经济指标预测--12月3日-12月10日****

路透12月3日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------12月3日当周-------------------------------

12月2-3日

2330 澳洲TD-MI通胀指标 11月 -- +0.1%

12月3日(一)

0030 澳洲企业库存 第三季 +0.4% +0.6%

税前获利 -- -0.5%

0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 11月 -- -4.1%

网络招聘广告(较前月) -- -4.6%

0030 澳洲零售销售 10月 +0.4% +0.5%

12月4日(二)

0030 澳洲建筑许可 10月 -2.0% +7.8%

0030 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第三季 赤字148.0 赤字118.0

0330 澳洲央行利率决议 12月 3.00% 3.25%

12月5日(三)

0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.6% +0.6%

(较上年同期) +3.2% +3.7%

2000 新西兰央行利率决议 -- 2.5% 2.5%

12月6日(四)

0030 澳洲就业人数(万人) 11月 持平 增加1.07

全职就业人数(万人) -- 增加1.87

就业参与率 65.1% 65.1%

失业率 5.5% 5.4%

12月7日(五)

0030 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 10月 逆差20.5 逆差14.56

进口 -- -2%

出口 -- -1%

-----------------------------------12月10日当周-------------------------------

12月9日(日)

2145 新西兰制造业销售 第三季 -- +0.3%

12月10日(一)

0030 澳洲房屋融资 10月 -- +0.9%

投资房屋融资 -- +8.6%

2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 11月 +0.4% +0.4%

(较上年同期) +4.6% +3.2%(完)

--编译 王兴亚;审校 张荻

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