澳新经济指标预测--12月3日-12月10日****

路透12月3日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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12月2-3日
2330 澳洲TD-MI通胀指标 11月 -- +0.1%
12月3日(一)
0030 澳洲企业库存 第三季 +0.4% +0.6%
税前获利 -- -0.5%
0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 11月 -- -4.1%
网络招聘广告(较前月) -- -4.6%
0030 澳洲零售销售 10月 +0.4% +0.5%
12月4日(二)
0030 澳洲建筑许可 10月 -2.0% +7.8%
0030 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第三季 赤字148.0 赤字118.0
0330 澳洲央行利率决议 12月 3.00% 3.25%
12月5日(三)
0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.6% +0.6%
(较上年同期) +3.2% +3.7%
2000 新西兰央行利率决议 -- 2.5% 2.5%
12月6日(四)
0030 澳洲就业人数(万人) 11月 持平 增加1.07
全职就业人数(万人) -- 增加1.87
就业参与率 65.1% 65.1%
失业率 5.5% 5.4%
12月7日(五)
0030 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 10月 逆差20.5 逆差14.56
进口 -- -2%
出口 -- -1%
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12月9日(日)
2145 新西兰制造业销售 第三季 -- +0.3%
12月10日(一)
0030 澳洲房屋融资 10月 -- +0.9%
投资房屋融资 -- +8.6%
2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 11月 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +4.6% +3.2%(完)
--编译 王兴亚;审校 张荻