《中国报摘》--中国证券报12月3日

* 头版头条:
--中国证监会副主席刘新华表示,《上市公司员工持股计划管理办法》已完成征求意见,将适时推出;证监会将进一步深化证券期货领域各项改革,强化日常监管和市场执法,坚决打击各种违法违规行为.
* 其他:
--中国证监会主席助理张育军表示,要积极发展各种类型的资产管理机构,促进私募基金规范化、透明化发展,做好社保基金、保险资金、养老基金、住房公积金等投资资本市场的衔接和服务,积极为银行、保险、信托等专业机构和产品参与资本市场创造良好条件.
--中国证券投资者保护基金公司最新调查显示,11月投资者信心总指数为49.6,投资者信心从10月的乐观转为悲观,但对市场悲观程度弱于6-9月;大部分投资者表示,大盘进一步下跌空间有限,部分投资者可能抱有逢低入市心态.
--中国人民银行副行长易纲表示,从价格上来看,目前是中国企业"走出去"相对较好的时机.
--国家外汇管理局资本项目管理司副司长郭松表示,目前中国没有大量资本外逃.
--中国金融期货交易所结算部副总监李慕春表示,国债期货合约、规则已经设计完毕,系统已经准备完成.
--银监会副主席王兆星表示,下一阶段中国金融市场将会加速发展,带来的资金脱媒也将进一步加速,包括影子银行的增长等,将给传统银行业的资产、负债、客户群体以及市场空间带来更大挑战,中国银行业应适时提升风险管理能力和水平,来满足国际新监管标准要求.
--建设银行(601939.SS)(0939.HK)日前称,经银监会批准,该行已于11月27日完成收购美国银行(BAC.N)持有的建信金融租赁股份有限公司24.9%股份的交割手续,建信租赁成为建设银行的全资子公司.
--拥有世界第一大单体钼矿、国内目前最大钼矿床的安徽金沙钼业有限公司,近日在安徽产权交易所挂牌,公司拟转让49%股权引进最多不超过四家投资者,挂牌价格40亿元人民币.(完)
--整理 边竞; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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