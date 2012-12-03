〔英国经济〕工厂产出创下2009年底以来最差表现--EEF调查

路透伦敦12月3日电---英国工程雇主联合会(EEF)周一公布的一份调查显示,英国制造商报告称过去一个季度产出停滞,为2009年底以来最差,当时英国经济正从逾50年来的最深衰退中复苏.

订单几无增长,预示未来几个月前景堪忧.

EEF表示,国内需求依然疲软,同时久拖不决的欧债危机导致出口订单创下2009年底以来首次下滑.

EEF执行长Terry Scuoler称,"这些数字中几乎看不到什么好消息."

他并补充道,"许多制造商都在准备应对未来数个季度形势持续严峻的状况."

EEF预计,今年制造业产出将萎缩1.2%,2013年或增长0.7%.

该数据进一步显示英国经济自其最新衰退中的复苏将是缓慢且艰难的.

定于周一稍晚出炉的采购经理人指数(PMI)数据料显示,11月制造业再度萎缩.

EEF在11月2-23日期间访问了391家企业.(完)